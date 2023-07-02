Рада дозволила надавати платні послуги у СІЗО

Передбачається залучення Нацгвардії до припинення групових протиправних дій засуджених у колонії, а також надання платних послуг у СІЗО.

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Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому урядовий законопроєкт №8292 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування установ виконання покарань та установ попереднього ув'язнення в умовах воєнного часу, яким дозволяється залучати підрозділи Нацгвардії для припинення втеч, бунтів та інших протиправних дій засуджених у колоніях, а також запроваджуються платні послуги у СІЗО. За відповідне рішення проголосували 228 народних депутатів.

Законом внесено зміни до статті 105 Кримінально-виконавчого кодексу(Режим особливих умов у колоніях) та встановлено, що для припинення групових протиправних дій засуджених та ліквідації їх наслідків за рішенням керівника центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, або керівника його територіального органу використовуються сили і засоби колонії, органів і установ виконання покарань, а в разі потреби з дозволу Міністра внутрішніх справ України, Голови Національної поліції, керівника територіального органу Національної поліції, командувача Національної гвардії України, керівника оперативно-територіального об’єднання Національної гвардії України – органів і підрозділів Національної поліції, з’єднань, військових частин Національної гвардії України. У попередній редакції статті передбачалося залучення щонайбільше підрозділів Нацполіції.

Про запровадження режиму особливих умов в установах виконання покарань невідкладно інформується міністр юстиції.

Також внесено зміни до закону про попереднє ув’язнення та передбачено, що «за наявності технічної можливості у слідчих ізоляторах Державної кримінально-виконавчої служби України можуть облаштовуватися камери з поліпшеними умовами тримання».

Надання особам, взятим під варту, платних камер здійснюється на добровільній основі. Оплата таких послуг здійснюється особою, взятою під варту, або іншими особами за власний рахунок. Тобто за бажанням в’язням СІЗО можуть надаватися платні послуги.

Порядок надання особам, взятим під варту, платних послуг із забезпечення поліпшених умов тримання, а також перелік таких послуг, визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері виконання кримінальних покарань.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», трьох співробітників Херсонського СІЗО підозрюють у держзраді.

Автор: Ярослав Конощук

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