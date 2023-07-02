Практика судов
Лента новостей
Блоги
Публикации
Рада разрешила предоставлять платные услуги в СИЗО

Предусматривается привлечение Нацгвардии к прекращению групповых противоправных действий, осужденных в колонии, а также предоставление платных услуг в СИЗО.

Судьи Шестого апелляционного административного суда начали массово подавать заявления на увольнение

Уволились или планируют уволиться в ближайшие дни сразу семь судей ШААС.

Большая Палата ВС отступила от заключения Верховного Суда о возможности обжалования определения суда первой инстанции об оставлении искового заявления без движения

Большая Палата Верховного Суда: Определение суда первой инстанции об оставлении искового заявления без движения подлежит апелляционному обжалованию только вместе с решением суда, если суд первой инстанции в этом определении устанавливает размер судебного сбора, который истец (заявитель) должен уплатить при обращении в суд или порядок его исчисления, однако лицо не соглашается либо с таким размером, либо с порядком его исчисления.

Кабмин внес новый законопроект о борьбе с влиянием олигархов на политические партии

В частности, предлагается установить исчерпывающий перечень запретов на расходование политическими партиями средств государственного финансирования уставной деятельности политических партий.

Запретят ли украинцам покупать авто: анализ законопроекта

Правительство зарегистрировало законопроект, усложняющий возможность легально пользоваться новым авто для должников.

  1. Публикации
  2. / В Украине

Рада разрешила предоставлять платные услуги в СИЗО

09:00, 2 июля 2023
Предусматривается привлечение Нацгвардии к прекращению групповых противоправных действий, осужденных в колонии, а также предоставление платных услуг в СИЗО.
Рада разрешила предоставлять платные услуги в СИЗО
Фото из открытых источников
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом правительственный законопроект №8292 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о функционировании учреждений исполнения наказаний и учреждений предварительного заключения в условиях военного времени, которым  разрешается привлекать подразделения Нацгвардии для пресечения побегов, бунтов и других противоправных действий осужденных колониях, а также внедряются платные услуги в СИЗО. За соответствующее решение проголосовали 228 народных депутатов.

Законом внесены изменения в статью 105 Уголовно-исполнительного кодекса (Режим особых условий в колониях) и установлено, что для прекращения групповых противоправных действий осужденных и ликвидации их последствий по решению руководителя центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере исполнения уголовных наказаний, или руководителя его территориального органа используются силы и средства колонии, органов и учреждений исполнения наказаний, а в случае необходимости с разрешения Министра внутренних дел Украины, Председателя Национальной полиции, руководителя территориального органа Национальной полиции, командующего Национальной гвардией Украины, руководителя оперативно-территориального объединения Национальная гвардия Украины – органов и подразделений Национальной полиции, соединений, воинских частей Национальной гвардии Украины. В предыдущей редакции статьи предполагалось привлечение максимум подразделений Нацполиции.

О введении режима особых условий в учреждениях исполнения наказаний безотлагательно уведомляется министр юстиции.

Также внесены изменения в закон о предварительном заключении и предусмотрено, что «при наличии технической возможности в следственных изоляторах Государственной уголовно-исполнительной службы Украины могут оборудоваться камеры с улучшенными условиями содержания».

Предоставление лицам, заключенным под стражу, платных камер осуществляется на добровольной основе. Оплата таких услуг производится лицом, заключенным под стражу, или другими лицами за свой счет. То есть по желанию заключенным в СИЗО могут предоставляться платные услуги.

Порядок предоставления лицам, заключенным под стражу, платных услуг по обеспечению улучшенных условий содержания, а также перечень таких услуг определяется центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим формирование государственной политики в сфере исполнения уголовных наказаний.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», троих сотрудников Херсонского СИЗО подозревают в госизмене.

Автор: Ярослав Конощук

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Google+
Developed by Argentum IT Lab
Ростислав Шурма объяснил, отменят ли в Украине оборот наличных денег и что для этого нужно
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Наталія Гребенюк
    Наталія Гребенюк
    суддя Східного апеляційного господарського суду