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  1. В Украине

Нужно ли обязательно заменять паспорт-книжечку на ID-карту: ответ ГМС

14:43, 2 июля 2023
Это можно сделать по желанию или по причинам, закрепленным миграционным законодательством.
Нужно ли обязательно заменять паспорт-книжечку на ID-карту: ответ ГМС
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Украинцы не должны обязательно заменять паспорт-книжечку на ID-карту. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Так, законодательство Украины не определяет конечной даты паспортов образца 1994 года, то есть так называемого паспорта-книжечки. Однако сейчас получить ID-карту можно по желанию или когда необходима замена паспорта.

Когда паспорт-книжечку заменяют на ID-карту:

  • документ утрачен или похищен;
  • паспорт поврежден (повреждены фото, нарушена целостность страниц, невозможно прочитать надписи и т.п.);
  • владелец паспорта сменил фамилию или другие персональные данные;
  • если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

При всех других обстоятельствах случаев паспорт-книжечка обменивается на ID-карту исключительно по желанию лица.

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