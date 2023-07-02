Нужно ли обязательно заменять паспорт-книжечку на ID-карту: ответ ГМС

Это можно сделать по желанию или по причинам, закрепленным миграционным законодательством.

Украинцы не должны обязательно заменять паспорт-книжечку на ID-карту. Об этом сообщает Государственная миграционная служба.

Так, законодательство Украины не определяет конечной даты паспортов образца 1994 года, то есть так называемого паспорта-книжечки. Однако сейчас получить ID-карту можно по желанию или когда необходима замена паспорта.

Когда паспорт-книжечку заменяют на ID-карту:

документ утрачен или похищен;

паспорт поврежден (повреждены фото, нарушена целостность страниц, невозможно прочитать надписи и т.п.);

владелец паспорта сменил фамилию или другие персональные данные;

если владелец не вклеил фото в паспорт в течение одного месяца после достижения 25 или 45 лет.

При всех других обстоятельствах случаев паспорт-книжечка обменивается на ID-карту исключительно по желанию лица.

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