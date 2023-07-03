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З 1 серпня для поповнення картки готівкою через термінал треба буде вказувати номер мобільного телефону, – НБУ

12:24, 3 липня 2023
З серпня внесення готівки через термінали вимагатиме від платника ввести номер мобільного телефону.
З 1 серпня для поповнення картки готівкою через термінал треба буде вказувати номер мобільного телефону, – НБУ
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З 1 серпня, щоб поповнити картки готівкою через термінал, треба буде вказувати номер мобільного телефону. Такі норми передбачені постановами правління Нацбанку № 90 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України» та № 89 «Про внесення  Змін до Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні».

З 1 серпня 2023 року додаються реквізити до квитанцій, які формуються під час здійснення готівкових операцій з використанням платіжних пристроїв, зокрема через термінали.

Зокрема, квитанції за результатами операцій із внесення готівки за допомогою терміналів для її зарахування на рахунки додатково повинні містити номер мобільного телефону платника.

У зв'язку з цим для зарахування грошей на рахунок платник при здійсненні такої операції через термінал повинен::

– ввести номер свого мобільного телефону на екрані терміналу;

– отримати на цей номер одноразовий пароль (шляхом повідомлення або за допомогою телефонного дзвінка);

– ввести на екрані терміналу одноразовий пароль, що підтверджує згоду на виконання платіжної операції;

– отримати квитанцію.

Ці вимоги стосуються операцій з унесення готівки для її зарахування на рахунки за допомогою терміналів.

Водночас вони не поширюються на такі платежі, що здійснюються через термінали, як:

– сплати податків, штрафів, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету;

– сплати платежів (квартплата та комунальні послуги, стаціонарний телефонний зв’язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона);

– оплати квитків для залізничних (включаючи приміські) перевезень;

– оплати проїзду в міському і приміському транспорті (включаючи оплату електронних квитків для проїзду в такому транспорті);

– оплати маршрутних пасажирських перевезень;

– поповнення проїзних і транспортних карт для проїзду в міському і приміському транспорті.

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Ростислав Шурма пояснив, чи скасують в Україні обіг готівки та що для цього треба
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