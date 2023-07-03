С 1 августа для пополнения карты наличными через терминал нужно будет указывать номер мобильного телефона, – НБУ

С августа внесение наличных через терминалы потребует от плательщика ввести номер мобильного телефона.

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С 1 августа, чтобы пополнить карты наличными через терминал, нужно будет указывать номер мобильного телефона. Такие нормы предусмотрены постановлениями правления Нацбанка № 90 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и № 89 «О внесении Изменений в Инструкцию о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине».



С 1 августа 2023 года добавляются реквизиты к квитанциям, которые формируются при осуществлении наличных операций с использованием платежных устройств, в частности, через терминалы.



В частности, квитанции по результатам операций по внесению наличных с помощью терминалов для ее зачисления на счета дополнительно должны содержать номер мобильного телефона плательщика.



В связи с этим для зачисления денег на счет плательщик при совершении такой операции через терминал должен:



– ввести номер своего мобильного телефона на экране терминала;



– получить на этот номер одноразовый пароль (путем сообщения или с помощью телефонного звонка);



– ввести на экране терминала одноразовый пароль, подтверждающий согласие на выполнение платежной операции;



– получить квитанцию.



Эти требования касаются операций по внесению наличных денег для ее зачисления на счета с помощью терминалов.



В то же время они не распространяются на такие платежи, производимые через терминалы, как:



– уплаты налогов, штрафов, административных услуг, сборов и других платежей в бюджет;



– уплаты платежей (квартплата и коммунальные услуги, стационарная телефонная связь, телевидение, электроэнергия, газ, интернет, охрана);



– оплаты билетов для железнодорожных (включая пригородные) перевозок;



– оплаты проезда в городском и пригородном транспорте (включая оплату электронных билетов для проезда в таком транспорте);



– оплаты маршрутных пассажирских перевозок;



– пополнение проездных и транспортных карт для проезда в городском и пригородном транспорте.

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