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  1. В Україні

Замдиректора спорткомплексу в Дарницькому районі Києва підозрюють у збитках на понад 2 млн грн при ремонті стадіонів

19:31, 6 липня 2023
Йдеться про сплачені з бюджету, але не виконані роботи зі спорудження нової мережі водовідведення та дренажу при ремонті стадіонів у Дарницькому районі.
Замдиректора спорткомплексу в Дарницькому районі Києва підозрюють у збитках на понад 2 млн грн при ремонті стадіонів
ілюстрація
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Повідомлено про підозру заступнику директора спорткомплексу, підпорядкованого Департаменту молоді та спорту КМДА, у службовій недбалості, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

За даними слідства, керівництвом спорткомплексу був укладений договір щодо капітального ремонту стадіонів в Дарницькому районі міста Києва та у подальшому підписані акти приймання виконаних робіт.

Вказані роботи були повністю оплачені зі столичного бюджету.

Однак, як з’ясувалось, значний обсяг робіт не був виконаний взагалі, у тому числі не виконано роботи зі спорудження нової інженерної мережі водовідведення та дренажу.

Зазначеними діями місцевому бюджету завдано збитків на суму понад 2 млн грн.

Нагадаємо, раніше Дарницька окружна прокуратура міста Києва в межах іншого кримінального провадження повідомила про підозру директору ДЮСШ та підряднику у розтраті та заволодінні 4 млн грн бюджетних коштів, виділених на ремонт футбольного поля для дітей.

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