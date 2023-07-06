ПЦУ майже готова до переходу на новоюліанський календар – Епіфаній

За словами Епіфания, для переходу на новоюліанський календар потрібно тільки ухвалити остаточне рішення на Помісному соборі.

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що ПЦУ практично готова до переходу на новоюліанський календар. Про це він сказав у коментарі «Укрінформу».

«Нам потрібно тільки ухвалити остаточне рішення на Помісному соборі, який відбудеться 27 липня. Ми відкрита, соборна церква, тому рішення ухвалюємо колегіально», – сказав Епіфаній.

Він розповів, що рішення про перехід на новоюліанський календар уже ухвалено членами Синоду Архієрейського собору, залишилося остаточно затвердити його на Помісному соборі. У цьому контексті предстоятель ПЦУ зауважив, що під час Архієрейського собору 99% учасників підтримали відповідне рішення.

Як раніше повідомлялося, з 1 вересня 2023 року ПЦУ переходить на новий календар. Таке рішення ухвалили на архиєрейському соборі ПЦУ в Києві.

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