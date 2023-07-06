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  1. Общество

ПЦУ почти готова к переходу на новоюлианский календарь — Эпифаний

22:33, 6 июля 2023
По словам Эпифания, для перехода на новоюлианский календарь нужно только принять окончательное решение на Поместном соборе.
ПЦУ почти готова к переходу на новоюлианский календарь — Эпифаний
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Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Эпифаний заявил, что ПЦУ практически готова к переходу на новоюлианский календарь. Об этом он сказал в комментарии «Укринформу».

«Нам нужно только принять окончательное решение на Поместном соборе, который состоится 27 июля. Мы открытая, соборная церковь, поэтому решение принимаем коллегиально», – сказал Эпифаний.

Он рассказал, что решение о переходе на новый юлианский календарь уже принято членами Синода Архиерейского собора, осталось окончательно утвердить его на Поместном соборе. В этом контексте предстоятель ПЦУ отметил, что во время Архиерейского собора 99% участников поддержали решение.

Как ранее сообщалось, с 1 сентября 2023 года ПЦУ переходит на новый календарь. Такое решение было принято на архиерейском соборе ПЦУ в Киеве.

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