Украина вернула из российского плена 45 защитников, фото

Это военные ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ, гражданский сотрудник «Азовстали» и терроборонец из Херсона.

Фото: Андрей Ермак

Из российского плена удалось вернуть еще 45 украинских защитников. Об этом сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

«Нам удалось вернуть из плена домой 45 наших воинов ВСУ, Нацгвардии, ГПСУ и двух гражданских.

Среди них - два офицера, 41 рядовой и сержант, гражданский сотрудник «Азовстали» и терроборонец из Херсона.

Мы возвращаем защитников Мариуполя и Азовстали. Есть раненые воины. Также военных из Донецкого, включая Бахмут, Запорожского и Харьковского направления, - сообщил Ермак.

Фото: Андрей Ермак

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