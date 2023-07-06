Україна повернула з російського полону 45 захисників, фото

Це військові ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсона.

Фото: Андрій Єрмак

З російського полону вдалося повернути ще 45 українських захисників. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Нам вдалося повернути з полону додому 45 наших воїнів ЗСУ, Нацгвардії, ДПСУ та двох цивільних.

Серед них - двоє офіцерів, 41 рядовий та сержант, цивільний співробітник «Азовсталі» та тероборонівець з Херсону.

Ми повертаємо оборонців Маріуполя та «Азовсталі». Є поранені воїни. Також військових з Донецького, включно з Бахмутом, Запорізького та Харківського напрямків», — повідомив Єрмак.

Фото: Андрій Єрмак

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