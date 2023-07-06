Замдиректора спорткомплекса в Дарницком районе Киева подозревают в убытках более чем на 2 млн грн при ремонте стадионов

Речь идет об уплаченных из бюджета, но не выполненных работах по строительству новой сети водоотвода и дренажа при ремонте стадионов в Дарницком районе.

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Сообщено о подозрении заместителю директора спорткомплекса, подчиненного Департаменту молодежи и спорта КГГА, в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, руководством спорткомплекса был заключен договор по капитальному ремонту стадионов в Дарницком районе Киева и в дальнейшем подписаны акты приемки выполненных работ.

Указанные работы были полностью оплачены из столичного бюджета.

Однако, как выяснилось, значительный объем работ не был выполнен вообще, в том числе не выполнены работы по строительству новой инженерной сети водоотвода и дренажа.

Указанными действиями местному бюджету нанесен ущерб на сумму более 2 млн грн.

Напомним, ранее Дарницкая окружная прокуратура города Киева в рамках другого уголовного производства сообщила о подозрении директору ДЮСШ и подрядчику в растрате и завладении 4 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт футбольного поля для детей.

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