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  1. В Україні

НБУ оштрафував одразу 30 небанківських установ у червні

18:41, 9 липня 2023
Небанківські установи НБУ оштрафував із двох причин.
НБУ оштрафував одразу 30 небанківських установ у червні
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Національний банк України у червні оштрафував 30 небанківських установ, серед яких ТОВ «ФК «Є-Гроші ком» (ТМ «Є-Гроші»), яка є п'ятою компанією ринку експрес-кредитів, за порушення у сфері фінмоніторингу та валютного законодавства, передає пресслужба НБУ.

Заходи впливу застосовано до: ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМˮ – штраф у розмірі 1,27 мнл грн за неналежну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу.

У компанії виявлено проблеми з неналежної перевірки нових та існуючих клієнтів, зокрема тих, які є членом сім'ї політично значущої особи та з розробкою та впровадженням відповідних внутрішніх документів.

Також АТ «ФК «АВЕРСˮ отримало штраф у розмірі 500 тис грн, ТОВ «ФК «Ліберті Фінанс» - 400 тис грн та ПрАТ «УФГ» - 200 тис грн. Усі компанії працюють на ринку обміну валют.

ТОВ «ФК «ІНВЕСТРУМˮ регулятор оштрафував на 255 тис грн за аналогічні порушення як і  ТОВ «ФК «Є ГРОШІ КОМ».

Штрафи у розмірі 51 тис грн отримали ТОВ «ФК «ІНВЕСТСТАНДАРТˮ, ТОВ «СТРАХОВИЙ БРОКЕР «ІНСАРТˮ,  ПТ «ЛОМБАРДˮ ТОВ «ФОКСЕР ПРОДАКТˮ І КОМПАНІЯˮ,  ТОВ «АЛЬЯНС ІНШУЕРЕНСˮ за неподання звітності щодо запобігання та протидії відмиванню.

ПРАТ «СК «КИЇВСЬКА РУСЬˮ  було оштрафовано на 391 тис грн за несвоєчасне подання на запит НБУ інформацію та/або документів, копій документів або витяги з документів.

Крім того, НБУ оштрафував ТОВ «ФК «Масон» на 17 тис. грн за суттєві помилки в статистичній звітності про валютні операції.

ТОВ «ФК «Стармій», ТОВ «Вибір», ТОВ «Лайт лізинг», ТОВ «Ю.І.Б.» отримали штрафи по 1,7 тис. грн за неналежне виконання обов'язку стати на облік як суб'єкт первинного фінансового моніторингу.

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