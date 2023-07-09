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  1. В Украине

НБУ оштрафовал сразу 30 небанковских учреждений в июне

18:41, 9 июля 2023
Небанковские учреждения НБУ оштрафовал по двум причинам.
НБУ оштрафовал сразу 30 небанковских учреждений в июне
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Национальный банк Украины в июне оштрафовал 30 небанковских учреждений, среди которых ООО «ФК «Е-Гроши ком» (ТМ «Е-Гроши»), которая является пятой компанией рынка экспресс-кредитов, за нарушения в сфере финмониторинга и валютного законодательства, передет пресс-служба НБУ.

Меры воздействия применены к: ООО «ФК «Е ГРОШИ КОМˮ - штраф в размере 1,27 мнл грн за ненадлежащую организацию и проведение первичного финансового мониторинга.

В компании выявлены проблемы по ненадлежащей проверке новых и существующих клиентов, в частности тех, которые являются членом семьи политически значимого лица и с разработкой и внедрением соответствующих внутренних документов.

Также АО «ФК «АВЕРС» получило штраф в размере 500 тыс грн, ООО «ФК «Либерти Финанс» - 400 тыс грн и ЧАО «УФГ» - 200 тыс грн. Все компании работают на рынке обмена валют.

ООО «ФК «ИНВЕСТРУМˮ регулятор оштрафовал на 255 тыс грн за аналогичные нарушения как и ООО «ФК «Є ГРОШІ КОМ».

Штрафы в размере 51 тыс грн получили ООО «ФК «ИНВЕСТСТАНДАРТˮ, ООО «СТРАХОВОЙ БРОКЕР «ИНСАРТˮ, ПО «ЛОМБАРДˮ ООО «ФОКСЕР ПРОДАКТˮ И КОМПАНИЯˮ, ООО «АЛЬЯНС ИНШУЕРЕНСˮ за непредставление отчетности по предотвращению и противодействию отмыванию.

ЧАО «СК «КИЕВСКАЯ РУСЬˮ было оштрафовано на 391 тыс грн за несвоевременное представление на запрос НБУ информацию и/или документов, копий документов или выписки из документов.

Кроме того, НБУ оштрафовал ООО «ФК «Масон» на 17 тыс. грн за существенные ошибки в статистической отчетности о валютных операциях.

ООО «ФК «Стармий», ООО «Выбор», ООО «Лайт лизинг», ООО «Ю.И.Б.» получили штрафы по 1,7 тыс. грн за ненадлежащее исполнение обязанности стать на учет как субъект первичного финансового мониторинга.

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