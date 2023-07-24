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У двох Департаментах КМДА провели обшуки: посадовцю столичного КП повідомлено про підозру

14:24, 24 липня 2023
Керівника КП виконавчого органу Київради підозрюють у зловживанні службовим становищем.
У двох Департаментах КМДА провели обшуки: посадовцю столичного КП повідомлено про підозру
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Виконувачу обов’язків керівника комунального підприємства виконавчого органу Київради повідомлено про підозру у службовому підробленні та зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Слідство встановило, що керівник комунального підприємства, у змові з іншими посадовими особами, організував схему лобіювання інтересів окремих суб’єктів господарювання, з якими раніше укладалися договори на розміщення засобів пересувної та сезонної дрібнороздрібної торгівлі у столиці. Після закінчення строку дії вказаних договорів комунальне підприємство зобов’язано розпочати процедури тендерних закупівель. Однак, з метою збереження місць торгівлі за попередніми суб’єктами господарювання посадовець вчиняв службове підроблення та укладав додаткові угоди з підприємцями на пролонгацію цих договорів «заднім числом».

Підроблення додаткових угод призвело до невиконання вимог законодавства щодо проведення тендерних закупівель, в результаті чого бюджет поніс значні збитки.

За висновками експертів, злочинні дії посадовця столичної громади призвели до збитків на суму близько 600 тисяч гривень. Крім того, через відсутність проведення процедури тендерних закупівель бюджет столиці був утрачений на суму майже 5,7 мільйонів гривень.

21 липня 2023 року в межах провадження правоохоронці провели обшуки в приміщеннях двох Департаментів КМДА.

Заходи з викриття інших осіб, причетних до корупційної схеми, тривають.

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Киев КГГА
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