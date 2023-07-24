В двух Департаментах КГГА провели обыски: должностному лицу столичного КП сообщено о подозрении

Руководителя КП исполнительного органа Киевсовета подозревают в злоупотреблении служебным положением.

Исполняющему обязанности руководителя коммунального предприятия исполнительного органа Киевсовета сообщено о подозрении в служебном подлоге и злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Следствие установило, что руководитель коммунального предприятия, в сговоре с другими должностными лицами, организовал схему лоббирования интересов отдельных субъектов хозяйствования, с которыми ранее заключались договоры на размещение средств передвижной и сезонной мелкорозничной торговли в столице. После окончания срока действия указанных договоров коммунальное предприятие обязано начать процедуры тендерных закупок. Однако, с целью сохранения мест торговли за предыдущими субъектами хозяйствования чиновник совершал служебный подлог и заключал дополнительные соглашения с предпринимателями на пролонгацию этих договоров «задним числом».

Подделка дополнительных соглашений привела к невыполнению требований законодательства о проведении тендерных закупок, в результате чего бюджет понес значительные убытки.

По заключению экспертов, преступные действия чиновника столичной общины привели к убыткам на сумму около 600 тысяч гривен. Кроме того, из-за отсутствия проведения процедуры тендерных закупок бюджет столицы был потерян на сумму почти 5,7 миллионов гривен.

21 июля 2023 года в рамках производства правоохранители провели обыски в помещениях двух Департаментов КГГА.

Мероприятия по разоблачению других лиц, причастных к коррупционной схеме, продолжаются.

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