АРМА працює над змінами до правил та процедур продажу арештованого майна

Наразі доопрацьовується проект урядової постанови, яка регулює порядок реалізації арештованих активів та порядок конкурсного відбору реалізаторів арештованого майна.

Фото: АРМА

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що ініціювало проведення узгоджувальної наради з представниками Секретаріату Кабміну, Мінекономіки та Мінфіну щодо проекту урядової постанови, яка регулює порядок реалізації арештованих активів та порядок конкурсного відбору реалізаторів арештованого майна. Про це йдеться у пресслужбі АРМА.

Учасники зустрічі від заінтересованих органів надали свої зауваження та пропозиції до ініційованого АРМА проекту. По більшості питань, які наразі стали предметом обговорення, сторонам вдалось знайти компромісні формулювання, що буде відображено у проекті постанови. Відповідно, АРМА продовжить доопрацювання документу з урахуванням висловлених пропозицій та роз'яснень.

За словами Голови АРМА Олени Думи, Нацагентство прагне якомога швидше завершити роботу над зазначеним проектом постанови і водночас отримати якісні зміни до правил та процедур продажу арештованого майна як в Україні, так і за кордоном. Новації до чинних урядових постанов №719 та №558 дозволять привести існуючий механізм у відповідність до вимог Закону «Про публічні закупівлі», тобто забезпечити передумови прозорої та конкурентної реалізації активів на електронних торгах. Крім того, зміни до вказаних актів мають створити умови для розширення кола торгових майданчиків, які здійснюють продаж арештованого майна.

У вівторок, 25 липня, з метою подальшого узгодження та доопрацювання зазначеного документу відбудеться зустріч представників АРМА та АТ «Прозорро.Продажі».

Раніше ми писали, що у АРМА обговорили пропозиції стосовно вдосконалення структури центрального апарату агентства.

Додамо, у АРМА заявили, що готові до відкриття Реєстру арештованих активів.

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