АРМА работает над изменениями к правилам и процедурам продажи арестованного имущества

В настоящее время дорабатывается проект правительственного постановления, регулирующего порядок реализации арестованных активов и порядок конкурсного отбора реализаторов арестованного имущества.

Фото: АРМА

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что инициировало проведение согласительного совещания с представителями Секретариата Кабмина, Минэкономики и Минфина по проекту правительственного постановления, регулирующего порядок реализации арестованных активов и порядок конкурсного отбора реализаторов арестованного имущества. Об этом говорится в пресс-службе АРМА.

Участники встречи от заинтересованных органов предоставили свои замечания и предложения к инициированному АРМА проекту. По большинству вопросов, которые стали предметом обсуждения, сторонам удалось найти компромиссные формулировки, которые будут отражены в проекте постановления. Соответственно, АРМА продолжит доработку документа с учетом высказанных предложений и разъяснений.

По словам Председателя АРМА Елены Думы, Нацагентство стремится как можно скорее завершить работу над указанным проектом постановления и одновременно получить качественные изменения в правила и процедуры продажи арестованного имущества как в Украине, так и за рубежом. Новации в действующие правительственные постановления №719 и №558 позволят привести существующий механизм в соответствие с требованиями Закона «О публичных закупках», то есть обеспечить предпосылки прозрачной и конкурентной реализации активов на электронных торгах. Кроме того, изменения в указанные акты должны создать условия для расширения круга торговых площадок, осуществляющих продажу арестованного имущества.

Во вторник, 25 июля, в целях дальнейшего согласования и доработки указанного документа состоится встреча представителей АРМА и АО «Прозорро.Продажі».

Ранее в АРМА обсудили предложения по усовершенствованию структуры центрального аппарата агентства.

Добавим, в АРМА заявили, что готовы к открытию Реестра арестованных активов.

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