Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування.

Сьогодні, 10 серпня, відбулася зустріч заступника Глави МВС Богдана Драп’ятого з азербайджанською делегацією на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим, під час якої Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування. Також країна буде проводити тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування, – повідомляє Урядовий портал.

Сеймур Мардалієв заявив, що його країна повністю стоїть на стороні офіційного Києва і буде й надалі підтримувати Україну на фоні повномасштабного вторгнення рф.

«Хочемо висловити захоплення вашою стійкістю і мужністю у відсічі агресії рф. Саме тому ми вирішили збільшити розмір пакета допомоги Україні, зокрема і в питанні гуманітарного розмінування. Ми вже взяли на себе політичні зобов‘язання щодо допомоги Україні», – сказав Мардалієв.

Крім того, Азербайджан готовий надавати допомогу ще у чотирьох напрямках:

медико-психологічна реабілітація для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення росії;

реабілітація військовослужбовців;

надання допомоги в енергетичному секторі;

післявоєнна відбудова України.

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