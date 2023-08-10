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Опубліковано закон про внесення змін до Сімейного та Цивільного кодексу щодо захисту прав дітей на нерухомість

Закон щодо забезпечення захисту права власності та інших речових прав на нерухоме майно, що належать дітям та підопічним особам набуде чинності у жовтні.

Політичні партії зможуть розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу: Верховна Рада схвалила законопроект

Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроект про право політичних партій розміщувати кошти на депозитному рахунку з метою отримання пасивного доходу у вигляді процентів.

Верховна Рада схвалила законопроект про створення Служби дисциплінарних інспекторів за участі міжнародників: коли почнуть розглядати скарги на суддів

Фінансувати роботу Служби дисциплінарних інспекторів та секретаріат Вищої ради правосуддя зможуть іноземні уряди: парламент схвалив законопроект за основу.

Верховна Рада схвалила зміни щодо строків досудового розслідування, аби запобігти закриттю кримінальних проваджень під час війни через сплив строків

Парламент ухвалив за основу нагальні зміни до КПК щодо обчислення строків досудового розслідування, оскільки строки досудового розслідування до дня повідомлення особі про підозру, які становлять щодо тяжких злочинів 18 місяців, будуть спливати вже у серпні-вересні 2023 року

Верховна Рада розширила підстави для перегляду судового рішення за нововиявленими обставинами у ЦПК

Втім, на думку ГНЕУ, такі зміни можуть внести плутанину до судової практики.

  1. В Україні

Азербайджан збільшив пакет допомоги Україні

20:41, 10 серпня 2023
Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування.
Азербайджан збільшив пакет допомоги Україні
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Сьогодні, 10 серпня, відбулася зустріч заступника Глави МВС Богдана Драп’ятого з азербайджанською делегацією на чолі з Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим, під час якої Азербайджан анонсував новий пакет допомоги Україні, у який увійде машина для механізованого розмінування. Також країна буде проводити тренінги для українських спеціалістів у сфері розмінування, – повідомляє Урядовий портал.

Сеймур Мардалієв заявив, що його країна повністю стоїть на стороні офіційного Києва і буде й надалі підтримувати Україну на фоні повномасштабного вторгнення рф.

«Хочемо висловити захоплення вашою стійкістю і мужністю у відсічі агресії рф. Саме тому ми вирішили збільшити розмір пакета допомоги Україні, зокрема і в питанні гуманітарного розмінування. Ми вже взяли на себе політичні зобов‘язання щодо допомоги Україні», – сказав Мардалієв.

Крім того, Азербайджан готовий надавати допомогу ще у чотирьох напрямках:

  • медико-психологічна реабілітація для українських дітей, які постраждали внаслідок вторгнення росії;
  • реабілітація військовослужбовців;
  • надання допомоги в енергетичному секторі;
  • післявоєнна відбудова України.

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