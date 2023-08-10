Азербайджан увеличил пакет помощи Украине

Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине, в который войдет машина для механизированного разминирования.

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Сегодня, 10 августа, состоялась встреча заместителя Главы МВД Богдана Драпьятого с азербайджанской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым, во время которой Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине, в который войдет машина для механизированного разминирования. Также страна будет проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования, – сообщает Правительственный портал.

Сеймур Мардалиев заявил, что его страна полностью стоит на стороне официального Киева и будет и в дальнейшем поддерживать Украину на фоне полномасштабного вторжения РФ.

«Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством в отпоре агрессии рф. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования. Мы уже взяли на себя политические обязательства по помощи Украине», – сказал Мардалиев.

Кроме того, Азербайджан готов оказывать помощь еще по четырем направлениям:

медико-психологическая реабилитация для украинских детей, пострадавших в результате вторжения России;

реабилитация военнослужащих;

оказание помощи в энергетическом секторе;

послевоенное восстановление Украины.

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