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Опубликован закон о внесении изменений в Семейный и Гражданский кодекс по защите прав детей на недвижимость

Закон об обеспечении защиты права собственности и других прав на недвижимое имущество, принадлежащих детям и подопечным лицам вступит в силу в октябре.

Политические партии смогут размещать средства на депозитном счете для получения пассивного дохода: Верховная Рада одобрила законопроект

Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о праве политических партий размещать средства на депозитном счете с целью получения пассивного дохода в виде процентов.

Верховная Рада одобрила законопроект о создании Службы дисциплинарных инспекторов с участием международников: когда начнут рассматривать жалобы на судей

Финансировать работу Службы дисциплинарных инспекторов и Секретариат Высшего совета правосудия смогут иностранные правительства: парламент одобрил законопроект за основу.

Верховная Рада одобрила изменения относительно сроков досудебного расследования, чтобы предотвратить закрытие уголовных производств во время войны по срокам

Парламент принял за основу срочные изменения в УПК по исчислению сроков досудебного расследования, поскольку сроки досудебного расследования до дня сообщения лицу о подозрении, составляющие для тяжких преступлений 18 месяцев, будут истекать уже в августе-сентябре 2023 года.

Верховная Рада расширила основания для пересмотра судебного решения по вновь открывшимся обстоятельствам в ГПК

Впрочем, по мнению ГНЭУ, такие изменения могут внести путаницу в судебную практику.

  1. В Украине

Азербайджан увеличил пакет помощи Украине

20:41, 10 августа 2023
Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине, в который войдет машина для механизированного разминирования.
Азербайджан увеличил пакет помощи Украине
Источник фото: unn
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Сегодня, 10 августа, состоялась встреча заместителя Главы МВД Богдана Драпьятого с азербайджанской делегацией во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Украине Сеймуром Мардалиевым, во время которой Азербайджан анонсировал новый пакет помощи Украине, в который войдет машина для механизированного разминирования. Также страна будет проводить тренинги для украинских специалистов в сфере разминирования, – сообщает Правительственный портал.

Сеймур Мардалиев заявил, что его страна полностью стоит на стороне официального Киева и будет и в дальнейшем поддерживать Украину на фоне полномасштабного вторжения РФ.

«Хотим выразить восхищение вашей стойкостью и мужеством в отпоре агрессии рф. Именно поэтому мы решили увеличить размер пакета помощи Украине, в том числе и в вопросе гуманитарного разминирования. Мы уже взяли на себя политические обязательства по помощи Украине», – сказал Мардалиев.

Кроме того, Азербайджан готов оказывать помощь еще по четырем направлениям:

  • медико-психологическая реабилитация для украинских детей, пострадавших в результате вторжения России;
  • реабилитация военнослужащих;
  • оказание помощи в энергетическом секторе;
  • послевоенное восстановление Украины.

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