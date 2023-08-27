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  1. В Україні

«Намотують круги», поки не досягнуть цілі: що відомо про ракети Х-101, якими рф атакувала Україну

17:39, 27 серпня 2023
Окупанти запускають ракети, які розгортаються на 180 градусів і летять в інший бік.
«Намотують круги», поки не досягнуть цілі: що відомо про ракети Х-101, якими рф атакувала Україну
Фото: 24tv.ua
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В ніч на 27 серпня російські окупанти атакували Україну ракетами Х-101. Вони вважаються складними для засобів ППО, але українські засоби можуть збивати її. Детальніше про цей тип ракети розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Вони запускають ракети, які розгортаються на 180 градусів і летять в інший бік. Це ми вже давно знаємо, то не новина. Противник спеціально це робить, це дозволяє йому робити певний аналіз щодо нашої протиповітряної оборони», - сказав він.

Ігнат додав, що ці ракети за тактико-технічними характеристиками можуть летіти тисячі кілометрів та маневрувати.

«Росіяни заявляють про 5500 км. Я думаю, за сприятливих умов вона може пролетіти таку дальність, але враховуючи висоту польоту, маневри, це менше. Але достатньо багато запасу ходу, і як їх запрограмують, так вони і можуть літати, «намотувати круги». Високотехнологічна зброя. Ці ракети спеціально для того і створені, щоб долати протиповітряну оборону», - зазначив він.

Раніше ми писали, що на Київщині через нічну атаку пошкоджено 10 будинків, є травмовані.

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