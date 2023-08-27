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«Наматывают круги», пока не достигнут цели: что известно о ракетах Х-101, которыми рф атаковала Украину

17:39, 27 августа 2023
Оккупанты запускают ракеты, разворачивающиеся на 180 градусов и летят в другую сторону.
«Наматывают круги», пока не достигнут цели: что известно о ракетах Х-101, которыми рф атаковала Украину
Фото: 24tv.ua
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В ночь на 27 августа российские оккупанты атаковали Украину ракетами Х-101. Они считаются сложными для средств ПВО, но украинские средства могут сбивать его. Детальнее об этом типе ракеты рассказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Они запускают ракеты, которые разворачиваются на 180 градусов и улетают в другую сторону. Это мы уже давно знаем, это не новость. Противник специально это делает, это позволяет ему делать определенный анализ нашей противовоздушной обороны», - сказал он.

Игнат добавил, что эти ракеты по тактико-техническим характеристикам могут лететь тысячи километров и маневрировать.

«Россияне заявляют о 5500 км. Я думаю, при благоприятных условиях она может пролететь такую дальность, но, учитывая высоту полета, маневры, это меньше. Но достаточно много запаса хода и как их запрограммируют, так они и могут летать, «наматывать круги». Высокотехнологичное оружие. Эти ракеты специально для этого и созданы, чтобы преодолевать противовоздушную оборону», - отметил он.

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