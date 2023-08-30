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  1. В Україні

30 серпня: яке сьогодні свято та головні події

10:31, 30 серпня 2023
30 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день китової акули.
30 серпня: яке сьогодні свято та головні події
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У середу, 30 серпня, в Україні та у світі відзначають низку свят. Також цього дня у минулому сталося кілька важливих подій.

30 серпня в Україні і світі святкують Міжнародний день китової акули. Китові акули є найбільшими серед усіх представників родини та найбільшими рибами на планеті. На відміну від своїх родичів, ці акули безпечні для людини, тому що їхньою основною здобиччю є морський планктон. Саме тому вони і отримали свою назву, хоча їх нічого більше не пов'язує з китами.

Також 30 серпня День народження електричного порохотяга. Дату обрали невипадково, адже саме цього дня 1901 року англійський винахідник Губерт Сесіл Бут отримав патент на свій новий винахід. На створення такого приладу його надихнув спеціальний пристрій, яким здували пил з сидінь потягів. Губерт подумав, що було б більш ефективно, якщо пил не здувати, а всмоктувати. Перший такий порохотяг працював на нафтовому двигуні і був дуже громіздким, пізніше двигун замінили на електричний, а сам пристрій став набагато компактнішим.

А ще 30 серпня Міжнародний день жертв насильницьких зникнень. Викрадення та залякування близьких і рідних вважається однією зі стратегій терору. Пам'ятна дата була встановлена Генеральною Асамблеєю ООН від 2011 року.

Яке сьогодні церковне свято

30 серпня в церковному календарі – день пам’яті святого мученика Мирона. Якось пресвітер Мирон здійснював богослужіння в свято Різдва Христового. Раптом до храму увійшов правитель Антипатр зі своїми воїнами і наказав схопити тих, хто молився. Мирон відразу гаряче заступився за свою паству, за що його піддали страшним катуванням. Його підвісили і стругали тіло ножами.

Календар важливих подій за 30 серпня:

1435 рік — під час дводенної битви сили Свидригайла розбиті над річкою Святою;

1481 рік — страчені Михайло Олелькович Слуцький і князь Гольшанський та Дубровицький Іван Юрійович після провалу змови проти Казимира Ягеллончика — хотіли вбити його і відновити Київське князівство;

1590 рік — Токуґава Ієясу під командуванням Тойотомі Хідейосі захоплює головну цитадель Ґо-Ходзьо;

1835 рік — в Австралії засновують місто Мельбурн;

1836 рік — в Техасі засновують місто Г'юстон;

1877 рік — французький винахідник-самоук Еміль Рено отримує патент на праксіноскоп — прабатька мультиплікації;

1901 рік — Губерт Сесіл Бут отримує патент на порохотяг;

1919 рік — українські війська вибивають червоноармійців з Житомира і звільняють місто;

1919 рік — Київська група Армії УНР на чолі з генералом Антіном Кравсом визволяє Київ;

1920 рік — у Празі утворюють Українську військову організацію на чолі з Євгеном Коновальцем;

1940 рік — відбувається весілля британських акторів Лоуренса Олів'є й Вів'єн Лі;

1991 рік — Азербайджан проголошує свою незалежність;

1991 рік — в Українській РСР забороняють Комуністичну партію;

1993 рік — на Ейфелеву вежу піднімається 150-мільйоний відвідувач;

2010 рік — стається стрілянина в Братиславі;

2021 рік — в порту м. Фредеріксгавн (Данія) Україні від Великої Британії офіційно передають криголам RRS James Clark Ross, колишній флагман Британської антарктичної служби, над ним було піднято синьо-жовтий прапор.

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