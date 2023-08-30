30 августа: какой сегодня праздник и главные события

30 августа в Украине и мире празднуют Международный день китовой акулы.

В среду, 30 августа, в Украине и мире отмечают ряд праздников. Также в этот день в прошлом произошло несколько важных событий.

30 августа в Украине и мире празднуют Международный день китовой акулы. Китовые акулы являются самыми большими среди всех семей и крупнейшими рыбами на планете. В отличие от своих родственников эти акулы безопасны для человека, потому что их основной добычей является морской планктон. Именно поэтому они и получили свое название, хотя их ничего больше не связывает с китами.

Также 30 августа День рождения электрического пылесоса. Дату выбрали неслучайно, ведь именно в этот день 1901 английский изобретатель Губерт Сесил Бут получил патент на свое новое изобретение. На создание такого прибора его вдохновило специальное устройство, сдувающее пыль с сидений поездов. Губерт подумал, что было бы эффективнее, если пыль не сдуваться, а всасываться. Первый такой пылесос работал на нефтяном двигателе и был очень громоздким, позже двигатель заменили электрическим, а само устройство стало намного компактнее.

А еще 30 августа Международный день жертв насильственных исчезновений. Похищение и устрашение близких и родных считается одной из стратегий террора. Памятная дата была установлена Генеральной Ассамблеей ООН с 2011 года.

Какой сегодня церковный праздник

30 августа в церковном календаре – день памяти святого мученика Мирона. Как-то пресвитер Мирон совершал богослужение в праздник Рождества Христова. Вдруг во храм вошел правитель Антипатр со своими воинами и приказал схватить молящихся. Мирон сразу горячо вступился за свою паству, за что его подвергли страшным пыткам. Его подвесили и строгали тело ножами.

Календарь важных событий за 30 августа:

1435 год — в ходе двухдневной битвы силы Свидригайла разбиты над рекой Святой;

1481 год — казнены Михаил Олелькович Слуцкий и князь Гольшанский и Дубровицкий Иван Юрьевич после провала заговора против Казимира Ягеллончика — хотели убить его и восстановить Киевское княжество;

1590 год — Токугава Иеясу под командованием Тойотоми Хидейоси захватывает главную цитадель Го-Ходзьо;

1835 год — в Австралии основывают город Мельбурн;

1836 год — в Техасе основывают город Хьюстон;

1877 год — французский изобретатель-самоучка Эмиль Рено получает патент на праксиноскоп — прародителя мультипликации;

1901 год — Губерт Сесил Бут получает патент на пылесос;

1919 год — украинские войска выбивают красноармейцев из Житомира и освобождают город;

1919 год — Киевская группа Армии УНР во главе с генералом Антином Кравсом освобождает Киев;

1920 год — в Праге образуют Украинскую военную организацию во главе с Евгением Коновальцем;

1940 год — проходит свадьба британских актеров Лоуренса Оливье и Вивьен Ли;

1991 год — Азербайджан провозглашает свою независимость;

1991 год — в РСФСР запрещают Коммунистическая партия;

1993 год — на Эйфелеву башню поднимается 150-миллионный посетитель;

2010 год — происходит стрельба в Братиславе;

2021 год — в порту г. Фредериксгавн (Дания) Украине от Великобритании официально передают ледоколам RRS James Clark Ross, бывший флагман Британской антарктической службы, над ним был поднят сине-желтый флаг.

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