Ховали чоловіків в одязі: на Тернопільщині викрили чергову схему переправки ухилянтів за кордон

Двоє жителів Тернопільщини за 7000 євро переправляли призовників через державний кордон.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

На Тернопільщині вручено підозру групі осіб у справі про незаконне переправлення осіб через державний кордон України, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, чоловік і жінка здійснили переправу громадянина, який мав бути призваний на військову службу, за межі державного кордону України, отримавши за це суму в 7000 євро як «винагороду».

Житель Тернопільщини займався пошуком «клієнтів», організовував їх перевезення до пункту призначення та проводив грошові операції. У свою чергу, жінка на своєму позашляховику переправляла ухилянтів через кордон, приховуючи людей під виглядом одягу.

Підозрюваних викрито під час їх спроби транспортувати потенційного ухилянта від військового призову. Під час санкціонованих обшуків у їхніх місцях проживання виявлені кошти, записи, що підтверджують протиправну діяльність, кілька транспортних засобів та інші матеріальні докази.

Зараз розглядається питання щодо застосування запобіжних заходів до підозрюваних, і проводяться слідчі дії для встановлення можливої причетності інших осіб до цього правопорушення.

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