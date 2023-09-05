Прятали мужчин в одежде: на Тернопольщине разоблачили очередную схему переправки уклонистов за границу

Двое жителей Тернопольщины за 7000 евро переправляли призывников через государственную границу.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

На Тернопольщине вручено подозрение группе лиц по делу о незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, мужчина и женщина осуществили переправу гражданина, который должен был быть призван на военную службу, за пределы государственной границы Украины, получив за это сумму в 7000 евро в качестве «вознаграждения».

Житель Тернопольщины занимался поиском «клиентов», организовывал их перевозки в пункт назначения и проводил денежные операции. В свою очередь, женщина на своем внедорожнике переправляла уклонистов через границу, скрывая людей под видом одежды.

Подозреваемых разоблачили во время их попытки транспортировать потенциального уклониста от военного призыва. Во время санкционированных обысков в их местах проживания обнаружены средства, записи, подтверждающие противоправную деятельность, несколько транспортных средств и другие материальные доказательства.

Сейчас рассматривается вопрос о применении мер пресечения к подозреваемым, и проводятся следственные действия для установления возможной причастности других лиц к этому правонарушению.

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