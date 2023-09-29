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На виплати за прихисток внутрішніх переселенців спрямовано понад 100 млн грн

17:01, 29 вересня 2023
Цього тижня вже проведено платежі за червень на загальну суму понад 102 мільйони гривень.
На виплати за прихисток внутрішніх переселенців спрямовано понад 100 млн грн
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Спрямовано ще понад 100 мільйонів гривень на виплати громадянам, які прихистили внутрішніх переселенців. Про це йшлося на засіданні Координаційного штабу з питань ВПО.

У заході взяли участь представники Мінреінтеграції, Мінсоцполітики, Мінінфраструктури, Мін’юсту, Мінфіну, МЗС, Офісу Омбудсмана, Державної служби зайнятості, обласних військових адміністрацій, інших відомств та організацій.

Серед іншого, учасники наради обговорили виплати за програмою «Прихисток», якою передбачена компенсація за безкоштовне надання тимчасового житла внутрішнім переселенцям. Вона виплачується у розмірі 450 гривень на місяць за розміщення одного ВПО у теплий період року та 900 гривень – під час опалювального сезону.

Зокрема, цього тижня вже проведено платежі за червень на загальну суму понад 102 мільйона гривень.

На наступному тижні має розпочатися фінансування компенсацій за липень.

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