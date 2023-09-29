У київському метро буде скорочено інтервали між поїздами

Із 2 жовтня інтервали між поїздами в годину пік та між пік буде зменшено.

Із понеділка, 2 жовтня, інтервали між поїздами київського метро в годину пік та між пік буде зменшено. Про це повідомляє КП «Київський метрополітен».

Так, середній проміжок часу між поїздами в годину пік складатиме 02:30 – 03:00 хв., у між пік час очікування поїзда – 05:00 – 05:30 хв. Інтервали у вихідні дні наразі залишаються без змін, поїзд прибуватиме кожні 6-7 хвилин.

"Зміни у графіку поїздів забезпечать комфортнішу поїздку, оскільки у вересні середньодобові перевезення в будні дні становлять більше 800 тисяч, а у вихідні дні – більше 500 тисяч", - йдеться в повідомленні.

Також пасажирам нагадали, що під час оголошення сигналу "повітряна тривога" рух поїздів здійснюється підземними ділянками, а на наземній – призупиняється.

Усі 46 підземних станцій працюють у режимі укриття цілодобово.

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