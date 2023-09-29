Уряд вдосконалив процес подачі заяв до кадрового резерву для роботи на деокупованих територіях

Більше не потрібно проходити мотиваційний опитувальник і тест на загальну ерудицію.

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Вступити до резерву для державної служби на деокупованих територіях стало ще простіше. Відповідне рішення було ухвалене Кабінетом Міністрів під час засідання 29 вересня.

Зокрема, пояснили у Мінреінтеграції, охочим долучитися до кадрового резерву більше не потрібно проходити мотиваційний опитувальник і тест на загальну ерудицію.

Також більше немає потреби вказувати інформацію щодо найсильніших компетенцій, особистих рис та хобі.

Крім того, анкета буде доповнена графами, що містять уточнювальну інформацію про бажаючого долучитися до резерву. Це потрібно для формування статистичних даних.

Заповнювати анкету відтепер можна лише українською мовою. А за достовірність інформації відповідатиме особа, яка її подала.

Відтепер, окрім Мінреінтеграції та Нацагентства з питань державної служби, проєкт також координуватиме Вища школа державного управління. Оскільки цей заклад разом із НАДС опрацьовує анкети та формує перелік осіб, які відповідають критеріям на заміщення посад у відповідних органах.

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