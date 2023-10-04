МВФ очікує законів про відновлення податкових перевірок та фінмоніторинг політично значущих осіб

У МВФ назвали ці закони ключовими елементами для перегляду програми.

Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що Фонд зосереджений на 2-му перегляді програми розширеного фінансування з Україною, для чого необхідно, щоб Рада ухвалила закони про фінансовий моніторинг політично значущих осіб (PEP) і відновлення податкових перевірок. Про це він сказав на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду, передає «Інтерфакс-Україна».

«Я вважаю, що це два ключові елементи», - заявив він.

За словами Грея, ці рішення очікуються протягом найближчих тижнів.

Він додав, що додатково проводяться переговори з українською стороною про концептуальні зауваження до державної програми кредитування «5-7-9».

Глава місії зазначив, що важливим стало нещодавнє ухвалення закону про відновлення електронного декларування чиновниками майна, а також внесення змін до Бюджетного кодексу.

«Просто зараз, стосовно структурних реформ або структурних показників у рамках нашої програми, є низка заходів, які ми розглянемо в другому перегляді, переважно у сферах державного управління, боротьби з корупцією та податково-бюджетної політики», - підсумував він.

Грей також повідомив, що всі кількісні цілі для другого перегляду програми, встановлені на кінець червня, Україна виконала, і це важлива відправна точка і важливе досягнення.

Раніше ми писали, що МВФ відновив роботу представництва у Києві, яке не працювало з початку війни.

Додамо, Гетманцев після переговорів із місією МВФ допустив можливий компроміс щодо відновлення перевірок.

Нагадаємо, МВФ загалом позитивно оцінює виконання Україною програми EFF.

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