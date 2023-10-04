МВФ очікує від України реструктуризацію боргу за євробондами: відомі строки

В МВФ зазначили, що в української влади є фінансові консультанти, які розроблять точні деталі реструктуризації боргу.

Фото: lb.ua

Глава місії МВФ в Україні Гевін Грей заявив, що Фонд очікує реструктуризації свого зовнішнього комерційного боргу, переважно представленого боргом за єврооблігаціями. Про це він сказав на пресконференції в Києві за підсумками візиту делегації фонду, передає «Інтерфакс-Україна».

За його словами, мета має полягати в тому, щоб провести реструктуризацію, яка «відповідала б програмі МВФ, допомогла б забезпечити збереження стійкості боргу і допомогла б гарантувати, що в середньостроковій перспективі, після закінчення війни, Україна не матиме надмірної заборгованості, щоб економіка могла відновитися».

В українського уряду є стратегія реструктуризації боргу, яка є публічним документом і була оприлюднена в березні, зазначив Грей.

«В української влади також є фінансові консультанти, які розроблять точні деталі реструктуризації боргу», - додав глава місії.

Також він нагадав, що за офіційним зовнішнім боргом уже діє мораторій на виплати до 2027 року, а остаточне врегулювання очікуватиметься до закінчення поточної програми EFF, тоді як пауза у виплатах за євробондами спливає в серпні 2024 року.

Грей також уточнив, що Україна не має наміру реструктуризувати внутрішній борг.

Раніше ми писали, що МВФ відновив роботу представництва у Києві, яке не працювало з початку війни.

Нагадаємо, МВФ загалом позитивно оцінює виконання Україною програми EFF.

Додамо, МВФ очікує законів про відновлення податкових перевірок та фінмоніторинг політично значущих осіб.

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