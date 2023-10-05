Понад 10 років терирозували Вінничину: СБУ затримала «смотрящого»

СБУ затримала «смотрящого» за Вінниччиною, який разом зі своєю бандою понад 10 років тероризував мешканців регіону.

Джерело фото: СБУ

Спецслужба разом з Нацполіцією успішно припинила діяльність злочинного угруповання, яке протягом 10 років кошмарило жителів Вінницької області. Голову банди, відомого як «смотрящий» за областю та відомого кримінальним авторитетом під кличкою «Комар», вдалося затримати під час спецоперації. Про це повідомляє СБУ.

По суті, із заарештованим лідером групи, також було затримано двох інших її учасників, одного з яких визнано підсанкційним «кримінальним авторитетом» зі значним впливом в кримінальному світі.

За даними слідства, це злочинне угруповання протягом понад 10 років застосовувало терор і викрадення грошей у місцевих жителів шляхом «вигону» неіснуючих боргів. Згодом бандити розширили свій злочинний вплив на регіон.

Діяльність фігурантів включала створення штучних конфліктів, які заразом із тим дозволяли їм вимагати великі грошові суми за «мирне» вирішення суперечок. Якщо ж жертва відмовлялася віддавати «данину», учасники банди погрожували насильством, фізичними розправами та знищенням особистого майна.

За даними розслідування, лідер групи «Комар» та його підконтрольні особи вимагали від місцевого підприємця 20 тисяч доларів США і загрожували вбивством в разі відмови від сплати.

Під час спецоперації було затримано зловмисників, коли вони отримували першу частину «данини» у розмірі 10 тисяч американських доларів.

Під час обшуків в місцях проживання зловмисників було вилучено:

різні види зброї, включаючи вогнепальну, травматичну та холодну;

фіктивні «боргові» розписки від потерпілих, а також записи з «обліком» сплачених грошей;

значні грошові суми, отримані незаконними шляхами;

мобільні телефони з доказами незаконних дій.

Наразі лідеру банди та іншим членам злочинного угруповання оголошено про підозру згідно зі статтею 189 Кримінального кодексу України (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану). Щодо затриманих застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Зловмисникам загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

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