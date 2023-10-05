Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Набув сили закон про захист права власності та інших речових прав на нерухоме майно дітей та підопічних осіб

Він передбачає зміни до Сімейного та до Цивільного кодексів.

Вища рада правосуддя надала згоду на утримання під вартою судді Броварського міськрайонного суду Володимира Сердинського

Під час засідання члени ВРП поцікавилися, чим займався суддя на круглому столі у Відні, куди виїхав на запрошення у березні 2023 року.

«Звичайне ПДФО» залишається в громадах в обсязі 64%, - Рада ухвалить зміни до Бюджетного кодексу

Голова бюджетного Комітету Ради Роксолана Підласа розповіла, чи заберуть у громад «військовий ПДФО».

Прокуратура та податківці вилучили у підприємця 53 тисячі кг цукру в ході обшуку, а після закриття провадження виявилось, що цукор загубився, – що вирішив Верховний Суд стосовно повернення майна

У підприємця в ході обшуку вилучили 53 тисячі кг цукру, згодом закрили стосовно нього кримінальне провадження, але цукор так і не віддали – він звернувся до прокуратури з позовом про відшкодування шкоди, зазначивши, що це знищило його бізнес: що вирішив Верховний Суд.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

  1. В Україні

З 7 жовтня в Україні запустять Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки

14:11, 5 жовтня 2023
Новий сервіс дозволить подавати матеріали ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки в електронній формі через особистий кабінет.
З 7 жовтня в Україні запустять Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки
Фото: 6262.com.ua
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін повідомив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій з 7 жовтня запускає Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки, який дозволяє експлуатантам реєструвати відповідні об’єкти без безпосереднього звернення до територіальних органів ДСНС. Про це він сказав на брифінгу у Military Media Center.

За його словами, новий сервіс дозволить подавати матеріали ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки в електронній формі через особистий кабінет.

Олександр Чекригін нагадав, що раніше служба запровадила електронне декларування відповідності матеріально-технічної бази. 

«Ми наразі працюємо, щоб воно (електронне декларування – ред.) запрацювало ще у Дії.Бізнес», - зазначив представник відомства. 

Крім того, для покращення взаємодії з бізнесом торік фахівці служби створили та підтримують роботу чат-бота «Інтерактивний інспектор», який допомагає підприємцям в отриманні відповідей на безпекові питання.

Раніше ми писали, що в Україні затвердили Порядок реєстрації учасників оптового енергетичного ринку.

Підписуйтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Руслан Жук
    Руслан Жук
    суддя Кіровоградського окружного адміністративного суду
  • Елла Катаєва
    Елла Катаєва
    суддя Одеського окружного адміністративного суду
  • Оксана Блажівська
    Оксана Блажівська
    член Вищої ради правосуддя