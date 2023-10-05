З 7 жовтня в Україні запустять Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки

Новий сервіс дозволить подавати матеріали ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки в електронній формі через особистий кабінет.

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Директор департаменту запобігання надзвичайним ситуаціям ДСНС України Олександр Чекригін повідомив, що Державна служба з надзвичайних ситуацій з 7 жовтня запускає Державний електронний реєстр об’єктів підвищеної небезпеки, який дозволяє експлуатантам реєструвати відповідні об’єкти без безпосереднього звернення до територіальних органів ДСНС. Про це він сказав на брифінгу у Military Media Center.

За його словами, новий сервіс дозволить подавати матеріали ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки в електронній формі через особистий кабінет.

Олександр Чекригін нагадав, що раніше служба запровадила електронне декларування відповідності матеріально-технічної бази.

«Ми наразі працюємо, щоб воно (електронне декларування – ред.) запрацювало ще у Дії.Бізнес», - зазначив представник відомства.

Крім того, для покращення взаємодії з бізнесом торік фахівці служби створили та підтримують роботу чат-бота «Інтерактивний інспектор», який допомагає підприємцям в отриманні відповідей на безпекові питання.

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