Чи можливо відкрити лікарняний листок для догляду за дитиною бабусі/дідусю: роз’яснення

Для догляду за хворою дитиною лікарняний видається лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд.

До Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці звернулися з питанням щодо можливості відкриття листка непрацездатності для догляду за онуком.

Відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я №455, тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності, який видається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні й працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб.

Для догляду за хворою дитиною листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд (п. 3.1 Інструкції № 455).

Відповідно до п. 3.3 Інструкції № 455 для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування.

Відповідно до п. 3.2 Інструкції № 455 для догляду за дорослим членом сім’ї та хворою дитиною, старшою за 14 років, при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах листок непрацездатності видається на термін до 3 днів.

Як виняток, залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей термін може бути продовжений за рішенням ЛКК, а в разі її відсутності – головного лікаря, але не більше 7 календарних днів.

Відповідно до зазначеної Інструкції листок непрацездатності видається лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд. Отже, листок непрацездатності може бути виданий і працюючим бабусі/дідусю дитини, якщо вони фактично доглядають за онуком.

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