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  1. В Україні

Чи можливо відкрити лікарняний листок для догляду за дитиною бабусі/дідусю: роз’яснення

11:33, 6 жовтня 2023
Для догляду за хворою дитиною лікарняний видається лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд.
Чи можливо відкрити лікарняний листок для догляду за дитиною бабусі/дідусю: роз’яснення
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До Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці звернулися з питанням щодо можливості відкриття листка непрацездатності для догляду за онуком.

Відповідно до Інструкції про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженої наказом Міністерства охорони здоров'я №455, тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності, який видається громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, які проживають в Україні й працюють на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, в установах і організаціях незалежно від форм власності та господарювання або у фізичних осіб.

Для догляду за хворою дитиною листок непрацездатності видається лікуючим лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд (п. 3.1 Інструкції № 455).

Відповідно до п. 3.3 Інструкції № 455 для догляду за хворою дитиною віком до 14 років листок непрацездатності видається на період, протягом якого дитина потребує догляду, але не більше 14 календарних днів, а для догляду за дитиною, постраждалою внаслідок аварії на ЧАЕС, на весь період її хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування.

Відповідно до п. 3.2 Інструкції № 455 для догляду за дорослим членом сім’ї та хворою дитиною, старшою за 14 років, при лікуванні в амбулаторно-поліклінічних умовах листок непрацездатності видається на термін до 3 днів.

Як виняток, залежно від важкості перебігу захворювання та побутових умов, цей термін може бути продовжений за рішенням ЛКК, а в разі її відсутності – головного лікаря, але не більше 7 календарних днів.

Відповідно до зазначеної Інструкції листок непрацездатності видається лікарем одному із працюючих членів сім’ї або іншій працюючій особі, що фактично здійснює догляд. Отже, листок непрацездатності може бути виданий і працюючим бабусі/дідусю дитини, якщо вони фактично доглядають за онуком.

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