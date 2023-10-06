На Київщині п’яний чоловік жорстоко вбив співмешканку

Зловмисник ножем зарізав співмешканку.

На Київщині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом умисного вбивства.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у червні 2023 року у селі Турівка Броварського району між співмешканцями що перебували у стані алкогольного сп’яніння, виник конфлікт на побутовому ґрунті.

«Чоловік взяв зі столу кухонний ніж і двічі вдарив ним жінку у груди та живіт. Від отриманих травм потерпіла померла на місці злочину», - сказано у повідомленні.

За клопотанням прокурорів вирок суду обвинувачений очікуватиме в слідчому ізоляторі.

Раніше ми писали, що закарпатця засуджено до довічного ув’язнення за умисне вбивство батька та матері.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.