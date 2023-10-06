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Суддя заборонив Дональду Трампу коментувати співробітників суду у соцмережах

Суддя у справі про шахрайство Трампа заборонив йому залишати коментарі про співробітників суду після того, як Трамп напав у соцмережах на його помічницю.

Верховна Рада заборонить політичну діяльність особам, пов’язаним з партіями, діяльність яких заборонена

ЦВК сформує перелік осіб, які станом на момент введення в Україні воєнного стану були народними депутатами, депутатами місцевих рад або сільськими, селищними, міськими головами, обраними від партії, діяльність якої заборонена.

Верховний Суд зазначив, що необхідно враховувати, аналізуючи вплив порушень порядку проведення процесуальних дій на доказове значення отриманих у їх результаті відомостей

Під час оцінки джерела доказів з точки зору його допустимості необхідно також переконатися, чи позначилися або могли позначитись процесуальні порушення, якщо вони були допущені, на достовірності та повноті відомостей, які містить дане джерело.

Верховна Рада спростила процедуру списання військового майна

Новий закон встановить опис спрощеної процедури списання військового майна.

Юрисдикція для оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів, - Велика Палата відступила від попередньої позиції

Велика Палата Верховного Суду відступила від висновку щодо застосування норм права при визначені предметної юрисдикції спорів щодо оскарження рішень органів місцевого самоврядування про створення, реорганізацію і ліквідацію комунальних закладів.

  1. В Україні

На Київщині п’яний чоловік жорстоко вбив співмешканку

00:03, 6 жовтня 2023
Зловмисник ножем зарізав співмешканку.
На Київщині п’яний чоловік жорстоко вбив співмешканку
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На Київщині прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно місцевого мешканця за фактом умисного вбивства.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, у червні 2023 року у селі Турівка Броварського району між співмешканцями що перебували у стані алкогольного сп’яніння,  виник конфлікт на побутовому ґрунті.

«Чоловік взяв зі столу кухонний ніж і двічі вдарив ним жінку у груди та живіт. Від отриманих травм потерпіла померла на місці злочину», - сказано у повідомленні.

За клопотанням прокурорів вирок суду обвинувачений очікуватиме в слідчому ізоляторі.

Раніше ми писали, що закарпатця засуджено до довічного ув’язнення за умисне вбивство батька та матері. 

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