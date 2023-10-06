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  1. В Україні

Літаки, авто, вагони та танкер: Уряд схвалив проєкт рішення про вилучення рухомого майна рф

17:28, 6 жовтня 2023
Проєкт документу передбачає вилучення понад 800 одиниць рухомого майна.
Літаки, авто, вагони та танкер: Уряд схвалив проєкт рішення про вилучення рухомого майна рф
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6 жовтня Кабінет міністрів України схвалив проєкт Указу Президента України про введення в дію рішення РНБОУ щодо примусового вилучення майна держави-агресора та її резидентів. Проєкт документу передбачає вилучення понад 800 одиниць рухомого майна, передає офіційний сайт Міністерства економіки України.

«Проведена значна робота з верифікації активів, якими володіє держава-агресор на території України, уточнення наявних даних. Особливу увагу ми приділили доказовій базі – Україна повинна мати бездоганні юридичні позиції на випадок звернення агресора до міжнародних судових органів.  Рухоме майно –  вагони, вантажівки, спеціальна техніка – працюватиме на економіку України чи посилюватиме обороноздатність нашої держави на фронті», - зазначила міністр економіки України Юлія Свириденко.

Згідно схваленого Урядом проекту Указу Президента пропонується, зокрема, вилучити:

біля 500 вагонів, піввагонів, платформ, цистерн і ін.;

нафтоналивний танкер;

понад 300 вантажних та легкових автомобілів;

автоцистерни;

будівельну техніку;

авіаційні двигуни.

Також буде вилучено 7 МіГ-25 зс рф в неробочому стані, які підуть на запчастини до українських бойових літаків.

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