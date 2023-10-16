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Названо типові помилки автошкіл та сервісних центрів при іспитах на право керування та підготовці водіїв

Сервісні центри не завжди враховують помилки кандидатів у водії, а автошколи не мають необхідних інструкторів та обладнаного транспорту.

Володимир Зеленський призначив члена Дорадчої групи експертів, яка відбиратиме кандидатів у КСУ

Дорадча група експертів, що буде оцінювати кандидатів до Конституційного Суду України, призначена майже у повному складі.

Виключно колегія ВККС має право приймати рішення про відповідність чи невідповідність судді займаній посаді, - висновки науковців

Також у висновках науковці зазначають, що подання про звільнення судді на підставі підпункту 4 пункту 16-1 розділу Перехідні положення Конституції здійснюється безпосередньо колегією ВККС, а не у пленарному складі.

Верховній Раді рекомендують збільшити видатки на Вищу раду правосуддя і ВККС та зменшити на здійснення правосуддя

Для судів зменшать видатки розвитку на 62 млн грн, збільшивши фінансування ВРП та ВККС, а також знімуть з судів 237,8 млн грн для забезпечення освітньої субвенції.

Вища рада правосуддя зможе визначати пріоритетність розгляду дисциплінарних скарг – законопроект

Пріоритетність розгляду скарг Рада правосуддя зможе встановлювати в своєму Регламенті.

  1. В Україні

Луцький міськрайонний суд Волинської області повідомив про наявність вакантних посад

15:44, 16 жовтня 2023
У суді є вакантні посади державної служби категорії «В».
Луцький міськрайонний суд Волинської області повідомив про наявність вакантних посад
Фото: aerostar.ua
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У понеділок, 16 жовтня, Луцький міськрайонний суд Волинської області поінформував про наявність вакантних посад державної служби категорії «В».

«Запрошуємо на роботу спеціалістів з вищою освітою за спеціальністю «Правознавство», не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, а також студентів магістратури заочної форми навчання.

Якщо ви бажаєте працювати в суді, можете надіслати своє резюме на е-mail: [email protected]

Після розгляду резюме запросимо вас на співбесіду.

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: (0332) 283 873», - сказано у повідомленні.

Раніше Київський апеляційний суд повідомив про наявність 29 вакантних посад.

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