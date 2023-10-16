Луцький міськрайонний суд Волинської області повідомив про наявність вакантних посад

У суді є вакантні посади державної служби категорії «В».

Фото: aerostar.ua

У понеділок, 16 жовтня, Луцький міськрайонний суд Волинської області поінформував про наявність вакантних посад державної служби категорії «В».

«Запрошуємо на роботу спеціалістів з вищою освітою за спеціальністю «Правознавство», не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, а також студентів магістратури заочної форми навчання.

Якщо ви бажаєте працювати в суді, можете надіслати своє резюме на е-mail: [email protected]

Після розгляду резюме запросимо вас на співбесіду.

Додаткову інформацію можна отримати за номером телефону: (0332) 283 873», - сказано у повідомленні.

Раніше Київський апеляційний суд повідомив про наявність 29 вакантних посад.

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