Луцкий горрайонный суд Волынской области сообщил о наличии вакантных должностей

В суде есть вакантные должности государственной службы категории «В».

Фото: aerostar.ua

В понедельник, 16 октября, Луцкий горрайонный суд Волынской области проинформировал о наличии вакантных должностей государственной службы категории «В».

«Приглашаем на работу специалистов с высшим образованием по специальности «Правоведение», не ниже ступени младшего бакалавра или бакалавра, а также студентов магистратуры заочной формы обучения.

Если вы хотите работать в суде, можете отправить свое резюме на e-mail: [email protected]

После рассмотрения резюме пригласим вас на собеседование.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: (0332) 283 873», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Киевский апелляционный суд сообщил о наличии 29 вакантных должностей.

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