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В Украине возобновятся налоговые проверки по требованию МВФ, - Рада готовится одобрить закон

10:56, 16 октября 2023
Зарегистрирован доработанный законопроект о возобновлении налоговых проверок.
В Украине возобновятся налоговые проверки по требованию МВФ, - Рада готовится одобрить закон
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16 октября в Верховной Раде зарегистрировали доработанный законопроект о возобновлении налоговых проверок бизнеса. Речь идет об изменениях в Налоговый кодекс и другие законы об отмене моратория на проведение налоговых проверок 10016-д. Авторы указывают, что это обеспечит выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума с МВФ от 8 декабря 2022 года.

Как известно, миссия МВФ во время последнего визита отметила необходимость возобновления налоговых проверок бизнеса. В частности, об этом заявил глава миссии МВФ в Украине Гэвин Грей. В Международном валютном фонде также прогнозируют, что украинским властям предстоит сделать непростые политические шаги по введению дополнительных фискальных мер.

Следовательно, целью проекта является выполнение Украиной обязательств в рамках Меморандума об экономической и финансовой политике от 8 декабря 2022 в части ограничения действия моратория на проведение налоговых проверок.

Проектом закона 10016-д предложено дополнить пункт 69 подраздела 10 раздела ХХ «Переходные положения» Налогового кодекса Украины новыми подпунктами, в частности:

  • определить критерии безопасных условий проведения налоговых проверок;
  • урегулировать особенности проведения проверок на территориях, где ведутся боевые действия и временно оккупированных территориях;
  • урегулировать порядок формирования плана-графика проведения документальных плановых проверок на период с 1 ноября 2023 по 31 декабря 2024 года.

В частности, предлагается предусмотреть, что с 1 ноября 2023 по 31 декабря 2024 включительно, в план-график проведения документальных плановых проверок могут быть включены исключительно:

  • налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере производства или реализации подакцизной продукции;
  • налогоплательщики, осуществляющие деятельность в сфере организации и проведения азартных игр в Украине (игровой бизнес);
  • налогоплательщики, оказывающие финансовые, платежные услуги;
  • нерезиденты, осуществляющие в Украине деятельность через обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства или обособленные подразделения, в том числе постоянные представительства нерезидента, высокой степени риска;
  • другие налогоплательщики, которые на основе показателей, сформированных по итогам 2021 года, соответствуют хотя бы одному из следующих критериев:
  • уровень уплаты налога на прибыль на 50% и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли;
  • уровень уплаты налога на добавленную стоимость на 50% и более процентов меньше уровня уплаты налога в соответствующей отрасли. Этот критерий не распространяется на налогоплательщиков, у которых сделки по вывозу товаров за пределы таможенной территории Украины составляют 25% и более процентов общих объемов поставок и одновременно уровень уплаты налога на прибыль составляет не менее 50% уровня уплаты налога на прибыль в соответствующей отрасли; дебиторская задолженность превышает кредиторскую задолженность более чем в 2 раза;
  • общая сумма расходов, отраженных в налоговой декларации об имущественном положении и доходах, составляет 75% или более процентов суммы общего годового дохода, задекларированного в такой декларации, при условии, что сумма общего годового дохода, полученного от осуществления предпринимательской деятельности, составляет 10 миллионов гривен и больше;
  • начисление и/или выплата налоговым агентом – юридическим лицом доходов в виде заработной платы в размере меньше средней заработной платы по предприятиям соответствующей отрасли в соответствующем регионе.

Кроме того, предлагается дополнить раздел VIII «Заключительные и переходные положения» Закона Украины «О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование» новым пунктом 925, которым установить, что с 1 ноября 2023 года до прекращения или отмены военного положения территории Украины документальные проверки правильности начисления, исчисления и уплаты единого взноса производятся с учетом особенностей, определенных пунктом 69 подраздела 10 раздела XX «Переходные положения» Налогового кодекса.

Ниже приводим сравнительную таблицу.

Автор: Наталья Мамченко

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