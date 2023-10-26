Міноборони допустило до експлуатації одразу кілька нових зразків БПЛА

Це відбулося завдяки новій схемі спрощеного допуску інновацій на поле бою.

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Міністерство оборони повідомило, що допустило до експлуатації одразу кілька нових зразків БПЛА.

«Вперше це відбулося завдяки новій схемі спрощеного допуску інновацій на поле бою впродовж кількох днів. Те, що раніше гальмувало місяцями, запрацювало за швидким та прозорим алгоритмом», - сказано у повідомленні Міноборони.

Раніше ми писали, що БПЛА та засоби РЕБ швидше потраплятимуть у війська: Уряд підтримав пропозицію Міноборони.

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