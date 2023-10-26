Минобороны допустило к эксплуатации сразу несколько новых образцов БПЛА

Это произошло благодаря новой схеме упрощенного допуска инноваций на поле боя.

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Министерство обороны сообщило, что допустило к эксплуатации сразу несколько новых образцов БПЛА.

«Впервые это произошло благодаря новой схеме упрощенного допуска инноваций на поле боя в течение нескольких дней. То, что раньше тормозило месяцами, заработало по быстрому и прозрачному алгоритму», - говорится в сообщении Минобороны.

Ранее мы писали, что БПЛА и средства РЭБ будут скорее попадать в войска: Правительство поддержало предложение Минобороны.

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