У Львові пройшла апробація навчального курсу для суддів адміністративних судів

Програма навчального курсу для суддів адміністративних судів охоплювала шість тематичних блоків.

Фото: 8aa.court.gov.ua

8 та 9 листопада 2023 року у Львові проходила апробація навчального курсу для суддів адміністративних судів: «Застосування принципу юридичної визначеності в адміністративному судочинстві, в тому числі у контексті легітимних очікувань щодо соціальних виплат», повідомляє офіційний сайт 8ААС.

Даний навчальний курс розроблено Тетяною Фулей – начальником відділу наукових досліджень проблем судочинства та науково-методичного забезпечення суддівської освіти Національної школи суддів України, Іриною Кушнір – менеджером проєкту Ради Європи «Підтримка судової влади України в умовах війни та післявоєнного періоду» та Сюзанною Мнацаканян – керівницею проєкту Ради Європи «Посилення соціального захисту в Україні», за участі суддів окружних адміністративних судів, апеляційних адміністративних судів, Верховного Суду, а також українських та європейських експертів.

Лекторами під час дводенної апробації навчального курсу були суддя Касаційного адміністративного суду в складі Верховного Суду Сергій Уханенко, суддя Другого апеляційного адміністративного суду Зоя Кононенко, суддя Одеського окружного адміністративного суду Елла Катаєва, кандидат юридичних наук, заслужений юрист України Андрій Нижний, членкиня Європейського комітету з соціальних прав (від України) Алла Федорова та заступник Секретаря Адміністративного трибуналу Ради Європи, старший юрист Секретаріату Європейського суду з прав людини Дмитро Третьяков.

Суддівську спільноту Восьмого апеляційного адміністративного суду на даному заході представляли голова суду Олег Заверуха, а також судді Надія Бруновська, Оксана Гінда, Любомир Гудим, Василь Гуляк, Надія Ільчишин, Лариса Іщук, Роман Коваль, Тарас Онишкевич, Наталія Судова-Хомюк, Романа Хобор та Руслан Шавель.

Крім суддів Восьмого ААС суддівська спільнота Восьмого апеляційного адміністративного округу була представлена головами та суддями шести окружних адміністративних судів – Волинського, Закарпатського, Івано-Франківського, Львівського, Тернопільського та Рівненського.

У своїй вітальній промові голова Восьмого ААС Олег Заверуха на правах співорганізатора висловив слова вдячності за продовження партнерських відносин між Національною школою суддів України, Офісом Ради Європи в Україні та судом і підкреслив важливість цього заходу у такий складний для країни час, коли процеси державотворення та правозастосування ще більше мають гарантувати захист прав людини та утвердження принципу верховенства права.

Олег Заверуха зазначив, що досвід розробки цього навчального курсу та апробація сформують унікальний навчальний матеріал для подальшого його викладання суддям та кандидатам на посаду судді шляхом підвищення кваліфікації та підготовки суддів, а також забезпечать безперервний процес ознайомлення національних органів судової влади з конвенційними стандартами задля їх ефективного застосування під час здійснення судочинства.

Програма навчального курсу охоплювала такі тематичні блоки:

юридична визначеність як елемент верховенства права;

застосування принципу юридичної визначеності в адміністративному судочинстві;

легітимні (правомірні) очікування;

принцип res judicata як елемент юридичної визначеності;

обмеження соціальних виплат в контексті легітимних очікувань;

принцип юридичної визначеності в практиці ЄСПЛ.

Підсумовуючи, співорганізатори висловили стійке переконання, що результатом трьохрічної спільної роботи суддів стане навчальний курс із застосування принципу юридичної визначеності в адміністративному судочинстві, в тому числі у контексті легітимних очікувань щодо соціальних виплат, який буде корисним як для суддів, так і для помічників суддів адміністративних судів.

Фото: 8aa.court.gov.ua

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