Що таке глорифікація та коли передбачена відповідальність: роз’яснення суду

Визнання російських військових «героями» та схвалення їх дій особами, які підтримують рф у війні проти України, сприяли доповненню Кримінального кодексу статтею 436-2, яка передбачає відповідальність за виправдовування агресії рф та глорифікацію її учасників.

Коростенський міськрайонний суд Житомирської області пояснює поняття «глорифікації» як ознаки складу злочину та нагадує, яке покарання за це передбачено.

Зазначається, що у 2014 році рф розпочала збройну агресію проти України із захоплення окремих територій. А вже 24 лютого 2022 року, порушивши міжнародні договори, росія вдалася до повномасштабного вторгнення в Україну.

Такі безпрецедентні злочинні дії були засуджені майже всіма цивілізованими правовими державами та визнані відповідно до статті 3 Резолюції ХХІХ сесії Генеральної асамблеї ООН від 14 грудня 1974 року актом агресії, ознакою якої є:

вторгнення чи напад збройних сил держави на територію іншої держави;

будь-яка військова окупація, яка є результатом такого вторгнення чи нападу;

будь-яка анексія із застосуванням сили території іншої держави чи її частини;

бомбардування збройними силами держави території іншої держави;

застосування будь-якої зброї державою проти території іншої держави;

блокада портів, берегів або територіальних вод держави збройними силами іншої держави.

Водночас російська влада визнає правомірною та виправдовує беззаконні дії своїх військових, найманців та представників окупаційної влади.

Визнання російських військових героями та схвалення їх дій особами, які підтримують росію у її війні проти українського народу, сприяли доповненню у 2022 році Кримінального кодексу України статтею 436-2, яка передбачає відповідальність за виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікацію її учасників.

Глорифікація – це славлення, звеличення когось, чогось.

У Кримінальному кодексі України передбачена відповідальність за глорифікацію таких учасників збройної агресії рфпроти України:

які здійснювали збройну агресію російської федерації проти України, розпочату у 2014 році;

представників збройних формувань російської федерації, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих російською федерацією;

представників окупаційної адміністрації російської федерації, яку складають її державні органи та структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України;

представників підконтрольних російській федерації самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

За вчинення цих дій передбачена відповідальність у вигляді виправних робіт на строк до 2 років або арешт на строк до 6 місяців, або позбавлення волі на строк до 3 років (частина 1 статті 436-2 Кримінального кодексу України).

Закон також встановлює відповідальність за виготовлення, поширення матеріалів, у яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, розпочатої у 2014 році.

Протиправними є поширювальні матеріали про:

представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього громадянського конфлікту;

виправдовування, визнання правомірною, заперечення тимчасової окупації частини території України;

глорифікацію осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, розпочату у 2014 році;

глорифікацію представників збройних формувань рф, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих рф;

глорифікацію представників окупаційної адміністрації рф, яку складають її державні органи та структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України;

глорифікацію представників підконтрольних рф самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України.

Поширенням таких матеріалів є поширення звернень, листів, листівок, гасел, комп’ютерних носіїв інформації серед невизначеного кола осіб, дописів в інтернеті тощо.

За вчинення зазначених вище дій передбачена відповідальність у вигляді обмеження волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк, з конфіскацією майна або без такої (частина 2 ст. 436-2 Кримінального кодексу України).

У випадку, якщо дії, передбачені частинами 1 або 2 статті 436-2 Кримінального кодексу України, вчинила службова особа, або вони вчинені повторно, чи організованою групою осіб або з використанням засобів масової інформації, – відповідальність суворіша: позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна або без такої.

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