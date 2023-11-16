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З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

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До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

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Подання виправленої декларації: як змінилися строки

13:51, 16 листопада 2023
Внесено зміни щодо строків подання виправлених декларацій.
Подання виправленої декларації: як змінилися строки
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Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що ухвалений Верховною Радою України Закон № 3384-ІХ, яким відновлено декларування, вніс низку змін до правил та строків подання декларацій.

Зазначається, що зміни стосуються подання виправленої декларації.

«Відтепер, якщо ви виявили помилку у вже поданій декларації, подати виправлену можливо впродовж 30 днів після подання декларації, проте лише один раз.

Раніше декларант мав можливість подати виправлену декларацію до трьох разів упродовж семи днів після подання декларації», - сказано у повідомленні.

У НАЗК також нагадали, наразі триває кампанія декларування за 2021 та 2022 роки, яка завершується 31 січня 2024 року. Крім того, від початку 2024 року і до 31 березня 2024 року включно публічні  службовці мають подати декларації за 2023 рік. 

Раніше ми писали, що Володимир Зеленський підписав закон про відновлення декларування чиновників.

Додамо, як виправити декларацію, подану під час війни.

Також у НАЗК роз’яснили про нові категорії декларантів: члени ВЛК, ЛКК, МСЕК, ЛЛК.

Ще ми писали про нові правила декларування: НАЗК опублікувало розʼяснення.

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