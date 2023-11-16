Подача исправленной декларации: как изменились сроки

Внесены изменения относительно сроков подачи исправленных деклараций.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции напомнило, что принятый Верховной Радой Украины Закон № 3384-ІХ, которым восстановлено декларирование, внес ряд изменений в правила и сроки подачи деклараций.

Отмечается, что изменения касаются представления исправленной декларации.

«Теперь, если вы обнаружили ошибку в уже поданной декларации, подать исправленную можно в течение 30 дней после подачи декларации, но только один раз.

Ранее у декларанта была возможность подать исправленную декларацию до трех раз в течение семи дней после подачи декларации», - сказано в сообщении.

В НАПК также напомнили, сейчас продолжается кампания декларирования за 2021 и 2022 годы, которая завершается 31 января 2024 года. Кроме того, с начала 2024 года и до 31 марта 2024 года публичные служащие должны подать декларации за 2023 год.

Ранее мы писали, что Владимир Зеленский подписал закон о возобновлении декларирования чиновников.

Добавим, как исправить декларацию, поданную во время войны.

Также в НАПК разъяснили новые категории декларантов: члены ВЛК, ЛКК, МСЭК, ЛЛК.

Еще мы писали о новых правилах декларирования: НАПК опубликовало разъяснение.

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