Убытков на 25 млн, – экс-глава воинской части закупал резервуары для топлива по завышенным ценам

На Львовщине сообщено о подозрении заместителю председателя РВА, который возглавляя воинскую часть, нанес государству 25 млн гривен убытков.

Во Львовской области сообщили о подозрении бывшему командиру воинской части, сейчас заместителю председателя Районной военной администрации в халатном отношении к военной службе. Подозреваемый, управляя воинской частью, привел к нанесению государству ущерба в размере 25 миллионов гривен, - сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, в апреле 2022 года бывший военный без проведения торгов закупил 72 цистерны для хранения горюче-смазочных материалов у одной из столичных фирм. Стоимость этих резервуаров составила почти 64,5 миллионов гривен, хотя их рыночной стоимостью было значительно меньше - более 39 миллионов гривен.

Кроме этого, приобретенные цистерны не соответствовали техническим требованиям, поскольку толщина металла была ниже, чем предусмотрено требованиями безопасности.

В результате таких действий подозреваемого государству был нанесен ущерб на сумму 25 миллионов гривен. Во время проведения следственных мероприятий были изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность.

Сейчас решается вопрос о применении меры пресечения в отношении подозреваемого.

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