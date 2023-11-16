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Для громадян – від 8500 грн, для бізнесу – від 51 тисяч грн: за порушення комендантської години введуть штрафи та зможуть застосовувати адміністративне затримання

Пропозиція законодавців запровадити адміністративне затримання для порушників комендантської години та розмір штрафів до 340 тисяч грн викликали критику експертів.

З’їзд науковців-правників обрав Оксану Квашу членом Вищої ради правосуддя

Науковці визначилися із членом Вищої ради правосуддя за своєю квотою.

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До другого туру на посаду члена Вищої ради правосуддя вийшли два кандидати: Оксана Кваша та Іван Назаров.

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Збитків на 25 млн, – ексочільник військової частини закупав резервуари для палива за завищеними цінами

14:03, 16 листопада 2023
На Львівщині повідомлено про підозру заступнику голови РВА, який очолюючи військову частину, завдав державі 25 млн гривень збитків.
Збитків на 25 млн, – ексочільник військової частини закупав резервуари для палива за завищеними цінами
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У Львівській області повідомили про підозру колишньому командирові військової частини, зараз заступнику голови Районної військової адміністрації у недбалому ставленні до військової служби. Підозроюваний, керуючи військовою частиною, призвів до завдання державі збитків у розмірі 25 мільйонів гривень, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у квітні 2022 року колишній військовий без проведення торгів закупив 72 цистерни для зберігання паливно-мастильних матеріалів у однієї із столичних фірм. Вартість цих резервуарів склала майже 64,5 мільйонів гривень, хоча їхньою ринковою вартістю було значно менше — понад 39 мільйонів гривень.

Крім цього, придбані цистерни не відповідали технічним вимогам, оскільки товщина металу була нижчою, ніж передбачено вимогами безпеки.

В результаті таких дій підозрюваного державі було завдано збитків на суму 25 мільйонів гривень. Під час проведення слідчих заходів були вилучені документи, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі вирішується питання про застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного.

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