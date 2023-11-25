У Києві погіршиться погода: підприємствам нагадали про відповідальність за неприбирання снігу

У столиці прогнозується різке погіршення погодних умов.

Департамент територіального контролю міста Києва повідомив, що 26 та 27 листопада у столиці очікуються складні погодні умови, а саме снігопади, сильний вітер та ожеледиця. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Департамент звернувся до всіх підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності з проханням приділити особливу увагу оперативному прибиранню снігу та накрижень на прилеглих територіях біля будівель та споруд відповідно до Правил благоустрою міста Києва.

«Нагадуємо, що посадові особи підприємств, установ та організацій несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також за дії та бездіяльність, що призвела до завдання шкоди майну та здоровʼю громадян на власних та закріплених територіях!», - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали, що у Києві обмежать в’їзд великогабаритного транспорту.

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