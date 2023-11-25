В Киеве ухудшиться погода: предприятиям напомнили об ответственности за неуборку снега

В столице прогнозируется резкое ухудшение погодных условий.

Департамент территориального контроля города Киева сообщил, что 26 и 27 ноября в столице ожидаются сложные погодные условия, а именно снегопады, сильный ветер и гололед. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Департамент обратился ко всем предприятиям, учреждениям, организациям, независимо от форм собственности с просьбой уделить особое внимание оперативной уборке снега и обледенений на прилегающих территориях возле зданий и сооружений в соответствии с Правилами благоустройства города Киева.

«Напоминаем, что должностные лица предприятий, учреждений и организаций несут ответственность за невыполнение мер по благоустройству, а также за действия и бездействие, что привело к причинению вреда имуществу и здоровью граждан на собственных и закрепленных территориях!», - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Киеве ограничат въезд крупногабаритного транспорта.

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