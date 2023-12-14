Прикриваючись військовополоненими, армія рф атакувала позиції ЗСУ: розпочато розслідування

Ховаючись за полоненими військовими як «живим щитом», армія рф атакувала позиції українських захисників.

Джерело фото: Офіс Генерального прокурора

Під проводом Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів та норм війни під час атаки позицій українських захисників, які стали жертвами нападу з боку російських військовослужбовців. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За попередніми даними, військовослужбовці рф, порушуючи міжнародні норми гуманітарного права, застосували українських військовополонених як «живий щит» під час проведення бойових дій на Запорізькому напрямку в боротьбі проти Сил оборони України.

Наразі ведуться невідкладні слідчі та розшукові заходи з цієї справи.

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