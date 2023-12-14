Прикрываясь военнопленными, армия рф атаковала позиции ВСУ: начато расследование

Прячась за пленными военными как «живым щитом», армия рф атаковала позиции украинских защитников.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

Под руководством Запорожской областной прокуратуры начато уголовное производство о нарушении законов и норм войны во время атаки позиций украинских защитников, которые стали жертвами нападения со стороны российских военнослужащих. Об этом сообщает Офис Генерального прокурора.

По предварительным данным, военнослужащие рф, нарушая международные нормы гуманитарного права, применили украинских военнопленных как «живой щит» во время проведения боевых действий на Запорожском направлении в борьбе против Сил обороны Украины.

Сейчас ведутся неотложные следственные и розыскные мероприятия по этому делу.

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